Грошовий обіг на рівні радянської «сберкассы», а про відкриття банків мова навіть не йде.

Така ситуація на Луганщині, де окупаційна влада не спромоглася навіть забезпечити людей питною водою.

Як повідомив законний очільник Луганщини Сергій Гайдай, протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.

«Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію», - розповів Гайдай, додавши, що наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами.

Щодо життя в окупації, то жоден банкомат досі не працює.

«Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення рф. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати», - повідомив Гайдай.

За його словами, така ж ситуація в Лисичанську і Сєвєродонецьку. В усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту.

«Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде», - підкреслює Гайдай.

Таким чином пенсіонери добровільно діляться з окупантами своїми персональними даними та навіть не знають, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні.

Загарбники, розповідає очільник Луганщини, не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет зв'язок для роботи банківської системи.

А питна водо взагалі стала дефіцитом.

«Окупаційна влада пообіцяла швидко відремонтувати все те, що сама й знищила, але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою. Потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками», - розповів Гайдай правду про життя в окупованих містах.

Тим часом у Херсонській області окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Так, так звана окупаційна поліція ходить ринком і попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку. Також місцеві кажуть, що з магазинів почали вилучати термінали.

Нагадаємо, мешканців Донецької області закликали евакуюватися доки не стало пізно.

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