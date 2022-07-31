Раніше говорили про те, що ця зима та опалювальний сезон будуть дуже складними для українців.

Цього року опалювальний сезон планується розпочати після 15 жовтня, при цьому враховуватимуться й погодні показники. Ціна на опалення для населення не змінюватиметься і становитиме 7420 гривень за тисячу кубометрів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Верховна Рада ухвалила три закони, які фактично уможливлюють проходження опалювального сезону та забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично та економічно умови для цього створені", – сказав міністр.

Чернишов наголосив, що нормативні показники температури не переглядатимуться. Мінімальний рівень температури, який має бути забезпечений, становить не менше ніж 18 градусів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український уряд вирішив звернутися до уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

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