Цього року опалювальний сезон планується розпочати після 15 жовтня, при цьому враховуватимуться й погодні показники. Ціна на опалення для населення не змінюватиметься і становитиме 7420 гривень за тисячу кубометрів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
"Верховна Рада ухвалила три закони, які фактично уможливлюють проходження опалювального сезону та забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично та економічно умови для цього створені", – сказав міністр.
Чернишов наголосив, що нормативні показники температури не переглядатимуться. Мінімальний рівень температури, який має бути забезпечений, становить не менше ніж 18 градусів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що український уряд вирішив звернутися до уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для стабільного проходження наступного опалювального сезону.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Рєзніков поділився хорошими новинами з Пентагону: "Ми отримаємо засоби зміцнення нашої обороноздатності"
Позитив із "Время и Стекло" несподівано висловився з приводу української мови: "Хоч би як це звучало..."
Єфросиніна висловилася, чому росіянам не буде вибачення: "Тварюки роблять із нашими людьми..."
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Нагадаємо, Ситуація з боку Білорусі загострюється, британська розвідка розкрила дії Лукашенка: "Його режим став...".
Як повідомляла Politeka, Найсильніший обстріл за весь час: з'явилися подробиці нової трагедії в Миколаєві.
Також Politeka писала, що Удар по штабу Чорноморського флоту рф в Криму, свято окупантів скасовується: що сталося насправді.