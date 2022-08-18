Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.

Про це повідомили у Нацбанку, розповідаючи, як у День Незалежності 24 серпня будуть працювати банки в Україні, пише Politeka.net.

Так, в НБУ нагадали, що у період дії воєнного стану в Україні скасовано cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

«Тож, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи», - пояснили в Нацбанку.

У звичайному режимі також працюватимуть система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.

Додамо, що тим часом Укрпошта повідомила, що 24 серпня буде введено в обіг поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ». Його підготували спеціально до Дня Незалежності України. Блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відображають реалії війни.

Тираж поштового блоку – 1 млн примірників. Номінальна вартість блоку – 60 грн.

Додамо, що Святкування Дня Незалежності України цього року, звичано, буде обмеженим.

Так, відомо, що з нагоди 31-ї річниці проголошення незалежності в Києві з 20 до 27 серпня безплатно показуватимуть патріотичні фільми.

"Найкращий спосіб вшанувати історію та згадати найважливіші події у житті нашої країни – подивитися українське кіно. Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт", – розповіли в КП "Київкінофільм".

Додамо, що українці всього світу 24 серпня проведуть акцію The Free World Gathering. Вони планують вийти на центральні вулиці міст і, взявшись за руки, створити "ланцюг єдності", повідомили в Міністерстві культури.

Нагадаємо, окупанти можуть готувати до 24 серпня масований ракетний удар по Україні.

Ворог тягне до українського кордону вагони, забиті боєприпасами і ракетами.

Також повідомлялось, що Кремль нібито намагається добитися прямих переговорів путіна з президентом України Володимиром Зеленським.