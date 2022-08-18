Про це повідомили у Нацбанку, розповідаючи, як у День Незалежності 24 серпня будуть працювати банки в Україні, пише Politeka.net.
Так, в НБУ нагадали, що у період дії воєнного стану в Україні скасовано cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.
«Тож, святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи», - пояснили в Нацбанку.
У звичайному режимі також працюватимуть система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.
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Додамо, що тим часом Укрпошта повідомила, що 24 серпня буде введено в обіг поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ». Його підготували спеціально до Дня Незалежності України. Блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відображають реалії війни.
Тираж поштового блоку – 1 млн примірників. Номінальна вартість блоку – 60 грн.
Додамо, що Святкування Дня Незалежності України цього року, звичано, буде обмеженим.
Так, відомо, що з нагоди 31-ї річниці проголошення незалежності в Києві з 20 до 27 серпня безплатно показуватимуть патріотичні фільми.
"Найкращий спосіб вшанувати історію та згадати найважливіші події у житті нашої країни – подивитися українське кіно. Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт", – розповіли в КП "Київкінофільм".
Додамо, що українці всього світу 24 серпня проведуть акцію The Free World Gathering. Вони планують вийти на центральні вулиці міст і, взявшись за руки, створити "ланцюг єдності", повідомили в Міністерстві культури.
Нагадаємо, окупанти можуть готувати до 24 серпня масований ракетний удар по Україні.
Ворог тягне до українського кордону вагони, забиті боєприпасами і ракетами.
Також повідомлялось, що Кремль нібито намагається добитися прямих переговорів путіна з президентом України Володимиром Зеленським.