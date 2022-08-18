Об этом сообщили в Нацбанке, рассказывая, как в День Независимости 24 августа будут работать банки на Украине, пишет Politeka.net.
Так, в НБУ напомнили, что в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.
«Следовательно, праздничный день 24 августа – День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы», - пояснили в Нацбанке.
В обычном режиме будут также работать система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ.
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Добавим, что Укрпочта сообщила, что 24 августа будет введен в обращение почтовый блок «СВОБОДНЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ. НЕПОБЕДИМЫЕ». Его подготовили специально ко Дню Независимости Украины. Блок состоит из марки с украинским воином и 6 иллюстраций, отражающих реалии войны.
Тираж почтового блока – 1 млн экземпляров. Номинальная стоимость блока – 60 грн.
Празднование Дня Независимости Украины в этом году, конечно, будет ограничено.
Так, известно, что по случаю 31-й годовщины провозглашения независимости в Киеве с 20 по 27 августа будут бесплатно показывать патриотические фильмы.
"Лучший способ отметить историю и вспомнить важнейшие события в жизни нашей страны - посмотреть украинское кино. Война продолжается на культурном фронте, поэтому необходимо популяризировать украинский художественный продукт", - рассказали в КП "Киевкинофильм".
Добавим, что украинцы всего мира 24 августа проведут акцию The Free World Gathering. Они планируют выйти на центральные улицы городов и, взявшись за руки, создать "цепь единства", сообщили в Министерстве культуры.
Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.
Враг тянет к украинской границе вагоны, забитые боеприпасами и ракетами.
Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.