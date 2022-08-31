У Віталія Кіма поцікавилися, чи не планує він, як радник Офісу президента Олексій Арестович, балотуватися в президенти, якщо Володимир Зеленський вирішить не йти на другий термін.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім дав інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну та різко відповів на питання, чи є у нього президенські амбіції.

"У мене немає. Тому що я йшов за президентом, у його команду, і я в нього вірю. Тільки через це насправді я опинився в цьому місці в цей час. В будь-якому іншому випадку цього б не було, але "взяв м'яч — фігач". Я не збираюся нікуди йти. Я збираюся йти в команді президента. Коли мене звільнять, я тоді піду займатися своїми справами", — заявив політик.

Очільник Миколаївської ОВА також відповів на запитання Дьоміна, чи варто взагалі Зеленському йти на другий термін, чи все таки одного достатньо.

"Моя особиста думка, вибачте мене, Володимире Олександровичу, якщо побачите, — потрібно. Тому що на зараз у цій ситуації, яка змінилася, саме він зможе втримати, дати старт новій державі, про яку ми всі мріємо", — переконаний Кім.

Також політик оптимістично та лаконічно сказав, якою буде Україна після нашої перемоги: "Найкращою. Вона буде накраща в світі".

Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.

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