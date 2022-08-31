У Виталия Кима поинтересовались, не планирует ли он как советник Офиса президента Алексей Арестович баллотироваться в президенты, если Владимир Зеленский решит не идти на второй срок.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким дал интервью ведущему Славе Демину и резко ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.

"У меня нет. Потому что я шел за президентом, в его команду, и я в него верю. Только из-за этого на самом деле я оказался в этом месте в это время. В любом другом случае этого бы не было, но "взял мяч — фигач". Я не собираюсь никуда идти. Я собираюсь идти в команде президента. Когда меня уволят, я тогда пойду заниматься своими делами", — заявил политик.

Глава Николаевской ОВА также ответил на вопрос Демина, стоит ли вообще Зеленскому идти на второй срок или все-таки одного достаточно.

"Мое личное мнение, простите меня, Владимир Александрович, если увидите, — нужно. Потому что сейчас в этой изменившейся ситуации именно он сможет удержать, дать старт новому государству, о котором мы все мечтаем", — убежден Ким.

Также политик оптимистично и лаконично сказал, какой будет Украина после нашей победы: "Лучшей. Она будет лучшей в мире".

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.