Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким дал интервью ведущему Славе Демину и резко ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.
"У меня нет. Потому что я шел за президентом, в его команду, и я в него верю. Только из-за этого на самом деле я оказался в этом месте в это время. В любом другом случае этого бы не было, но "взял мяч — фигач". Я не собираюсь никуда идти. Я собираюсь идти в команде президента. Когда меня уволят, я тогда пойду заниматься своими делами", — заявил политик.
Глава Николаевской ОВА также ответил на вопрос Демина, стоит ли вообще Зеленскому идти на второй срок или все-таки одного достаточно.
"Мое личное мнение, простите меня, Владимир Александрович, если увидите, — нужно. Потому что сейчас в этой изменившейся ситуации именно он сможет удержать, дать старт новому государству, о котором мы все мечтаем", — убежден Ким.
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Также политик оптимистично и лаконично сказал, какой будет Украина после нашей победы: "Лучшей. Она будет лучшей в мире".
Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.
Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.
Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.