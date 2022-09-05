У вівторок, шостого вересня, дощів не очікується, сила вітру буде невеликою або помірною.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря вдень буде +15+19 градусів, на півночі місцями +12 та +15 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +20, +22 градусів.

«А ось найближчої ночі буде холодно, +3, +8 градусів, на півдні та на Закарпатті +6, +12 градусів. І - увага! - вже з'являються заморозки, вночі в більшості областей місцями 0-3 градуси, окрім півдня», - попередила Діденко.

За її словами, у Києві та на околицях вночі також є ймовірність заморозків. Вдень у вівторок в столиці очікується +16 градусів. Дощу не буде, а вітер передбачається північний, північно-західний.

«Дощі прийдуть 10-11 вересня, які прочистять повітря. Чекаємо», - додала Діденко.

Нагадаємо, у Києві знову задимлення повітря через пожежі в області - торф‘яні пожежі продовжуються у Вишгородському та Броварському районах. Наразі працівники ДСНС у Київській області продовжують працювати над ліквідацією пожеж.

КМДА радить до поліпшення ситуації зачинити вікна, за можливості не перебувати на вулиці, пити багато води та увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо він є.

Нагадаємо, на вихідні готуйте парасольки.

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