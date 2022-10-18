В Україні не виключено масштабних відключень електроенергії через обстріл з боку окупантів.

Так, у Києві після чергового обстрілу вранці 18 жовтня немає світла та води на лівому березі. Люди стоять у чергах за питною водою.

Також стало відомо, що внаслідок ворожих обстрілів ТЕС 18 жовтня одна людина загинула, шість отримали поранення.

«Звертаюся до всіх киян максимально заощаджувати електроенергію. Не включати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо», - закликав киян мер Києва Віталій Кличко.

Окрім того, сьогодні російські окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури Житомирської області. Внаслідок цього 11 населених пунктів області тимчасово залишилися без світла.

Раніше компанія "Украенерго" у зв'язку з регулярними ударами росії по інфраструктурі дала українцям рекомендації, як правильно використовувати електроенергію протягом дня.

«Коли українці ввечері вимикають праску та обігрівач, не включають прання, диспетчерський центр «Укренерго» одразу бачить, як споживання в країні зменшується. Це означає, що нашу енергосистему, яку щодня атакує ворог, диспетчерам легше зблансувати у вечірні години. І у наших фахівців не виникає потреби застосовувати примусові обмеження споживання», - пояснили в Укренерго сенс такого графіка.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація знаходиться під контролем, проте не виключили, що можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень. У компанії закликали громадян країни дуже економно витрачати електроенергію, особливо у вечірній час.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій були зруйновані, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні.

"Простору для переговорів з путінським режимом не залишилося", - наголосив Зеленський.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, у свою чергу, заявив, що «Росія, яка століттями сидить у злиднях та руїнах, ненавидить сучасну людську цивілізацію».

«Тому вона хоче створити в Європі зону холоду, голоду, варварства. Тому системно намагається знищити об'єкти інфраструктури в Україні, атакуючи міста та мирних громадян», - написав Подоляк у своєму Twitter.

Українців також попередили про критичну ситуацію через обстріл.

«У нас критична ситуація у всій країні. Один регіон залежить від іншого. Потрібно готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання та теплопостачання», – сказав заступник голови ОП Кирило Тимошенко

Нагадаємо, також повідомлялося про головну мету атак Кремля на ТЕЦ України.

Крім того, Politeka.net писала про новий ймовірний наступ ворога на Київ.