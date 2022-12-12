Газопостачальна компанія НАК "Нафтогаз України" повідомила, чи були сформовані рахунки за газ в умовах дефиціту електроенергії.

Так, згідно з повідомленням, «Нафтогаз України», не зважаючи на дефіцит електроенергії, без затримок і вчасно вже сформував 12 мільйонів 370 тисяч рахунків за спожитий газ у листопаді.

Крім того, зазначається, що компанія продовжує забезпечувати безперебійне газопостачання на більшості території України.

Отож, в газопостачальній компанії нагадують, що рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені до ГК «Нафтогаз України».

Отримати рахунок за листопад можна в особистому кабінеті на my.gas.ua, у чатботі, на електронну пошту, Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, але лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Також рахунок можна роздрукувати в терміналах самообслуговування EasyPay.

Заплатити за спожитий газ можна в особистому кабінеті на my.gas.ua, у чатботі GASUA, через сайти та мобільні додатки банків, за допомогою платіжних систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay, Apple Pay, Google Pay тощо) або ж через платіжні термінали самообслуговування, у будь-якому відділенні банку чи через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Також в Нафтогазі нагадали, що платіжки формуються щомісяця 10–12-го числа.

«Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз)», - йдеться у повідомленні.

Якщо ж платити за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа, то можна отримати знижку 1 %.

Її можна використати її під час наступного платежу.

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