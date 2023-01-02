З 1 січня 2023 року набрав чинності важливий Закон України, який торкається виплат.

Як повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, запрацював закон, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордена «За мужність».

Відповідно до цього документа, запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Сьогодні це 20 100 гривень.

У розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів. Йдеться по 13 400 гривень.

У розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери). Сьогодні це 6 700 гривень.

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).

Підкреслимо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6700 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2684 грн.

Тим часом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відзначив українських Захисників та Захисниць державними нагородами.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі воїнів нагороджено:

Орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Про це повідомили в Міноборони України.

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