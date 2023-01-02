Як повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, запрацював закон, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордена «За мужність».
Відповідно до цього документа, запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Сьогодні це 20 100 гривень.
У розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів. Йдеться по 13 400 гривень.
У розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери). Сьогодні це 6 700 гривень.
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Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).
Підкреслимо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6700 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2684 грн.
Тим часом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відзначив українських Захисників та Захисниць державними нагородами.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі воїнів нагороджено:
Орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».
Про це повідомили в Міноборони України.
Нагадаємо, минулої ночі Україні пережила нову атаку.
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