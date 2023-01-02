Как сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, заработал закон, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», рыцарям ордена «Богдана Хмельницкого» и кавалерам ордена «За мужество».
Согласно этому документу, вводится ежемесячная выплата денежного пособия в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Сегодня это 20 100 гривен.
В размере двух минимальных заработных плат – рыцарям ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней. Речь идет о 13 400 гривен.
В размере одной минимальной заработной платы – кавалерам ордена «За мужество» трех степеней (полные кавалеры). Сегодня это 6 700 гривен.
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Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», рыцарей ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена «За мужество» трех степеней (полные кавалеры).
Подчеркнем, что с 1 января 2023 минимальная заработная плата составляет 6700 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 2684 грн.
Между тем, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских Защитников и Защитниц государственными наградами.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воинов награждены:
Орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую атаку.
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