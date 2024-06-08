Салат із тунцем - це дуже смачне, апетитне та швидкозасвоюване блюдо. Звісно, існує багато різних рецептів, але у більшості випадків салати з тунцем відзначаються легкістю та водночас високою поживною цінністю. Politeka підготувала для вас декілька варіантів цьої смачної страви.
Салат з тунцем
Інгрідієнти:
- консервований тунець - 1 банка;
- огірки - 2-3 шт;
- базилік - 5-10 листів;
- листя салату - 200 г;
- кунжут - 1/2 ч. л.
Для заправки салату можна використати лимонний сік або оливкову олію.
Приготування: Ретельно промийте салатні листя та огірки під проточною водою. Розкрийте банку з тунцем та відцідіть зайву рідину або масло. Наріжте огірки невеликими шматками, а листя салату рвіть руками, покладіть на готове миску для салату. Наверху розмістіть огірки, а на них - шматочки тунця та базиліку. В кінці полийте салат лимонним соком або оливковою олією і посипте кунжутом.
Салат з тунцем і яйцем
Інгредієнти:
- консервований тунець - 1 банка;
- курячі яйця - 3 шт;
- листя салату - 200 г;
- помідори - 200 г;
- фіолетовий лук - 1 шт;
- чорний, червоний перець і сіль - за смаком.
Дехто для смаку додає ще петрушку, а заправляють салат зазвичай оливковою олією, але комусь більше до душі використовувати майонез.
Приготування: Відкрийте банку із тунцем, вилийте зайву рідину, а рибу розріжте на невеликі шматочки. Салатні листя добре промийте під проточною водою. Яйця відваріть, очистіть і наріжте їх на великі частини. Цибулю також очистіть і наріжте її тонкими півкільцями. У широкій мисці об'єднайте всі попередньо підготовлені інгредієнти, за винятком яєць. Посоліть салат і полийте оливковою олією (або ж заправте майонезом). Потім знову акуратно перемішайте все.
Салат з тунцем і овочами
Інгредієнти:
- консервований тунець - 1 банка;
- листя салату - 200 г;
- кукурудза - 1 банка;
- помідори черрі - 3 шт;
- огірки - 1 шт;
- маслини - 150 г;
- фіолетовий лук - 1/2 шт;
- сіль, спеції і приправи - за смаком.
Приготування: Відкрийте банку з тунцем, вилийте зайву рідину та розріжте рибу на шматочки. Також виймайте кукурудзу та маслини із банки, віддаючи перевагу безкісточковим маслинам. Листя салату промийте та порвіть руками. Наріжте лук тонкими півкільцями, огірок - невеликими шматочками, а помідори черрі - частинками. Для заправки салату змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і спеції. Усі інгредієнти розмістіть у великій мисці, додайте заправку та акуратно перемішайте.