Високий кров'яний тиск, також відомий як гіпертонія, виникає, коли потрібна занадто велика сила, щоб проштовхнути кров через артерії, що змушує ваше серце працювати надто активно.

Ви можете виміряти артеріальний тиск у домашніх умовах за допомогою манжети для вимірювання тиску або зробити це у кабінеті лікаря.

Артеріальний тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпа (мм рт. ст.).

Норма: нижче за 120/80 мм рт. ст.

Гіпертонія 1 стадії: верхнє число становить 130-139 мм рт. ст., нижнє - 80-89 мм рт. ст.

Гіпертонія 2 стадії: верхнє число становить 140-179 мм рт. ст., нижнє - 90-119 мм рт. ст.

Якщо ваш кров'яний тиск колись перевищує 180/120 мм рт. ст., вам слід негайно звернутися за медичною допомогою.

Як знизити артеріальний тиск у домашніх умовах?

Зміни способу життя може бути достатньо контролювати кров'яний тиск.

Зміна способу життя можуть допомогти запобігти та знизити високий кров'яний тиск:

зменшіть кількість солі, яку ви їсте, та дотримуйтесь загалом здорової дієти.

скоротити вживання алкоголю

схудни, якщо в тебе надмірна вага

Регулярно робіть фізичні вправи

скоротити вживання кофеїну

Не паліть.

Найпростіший спосіб знизити свій кров'яний тиск - регулярно займатися фізичними вправами, дотримуючись дієти, повної фруктів та овочів, цільнозернових продуктів та нежирних білків.

Деяким людям з високим кров'яним тиском також може знадобитися прийом одного або кількох ліків, щоб зупинити надто високий кров'яний тиск.

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