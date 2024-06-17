Ви можете виміряти артеріальний тиск у домашніх умовах за допомогою манжети для вимірювання тиску або зробити це у кабінеті лікаря.
Артеріальний тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпа (мм рт. ст.).
Норма: нижче за 120/80 мм рт. ст.
Гіпертонія 1 стадії: верхнє число становить 130-139 мм рт. ст., нижнє - 80-89 мм рт. ст.
Гіпертонія 2 стадії: верхнє число становить 140-179 мм рт. ст., нижнє - 90-119 мм рт. ст.
Якщо ваш кров'яний тиск колись перевищує 180/120 мм рт. ст., вам слід негайно звернутися за медичною допомогою.
Як знизити артеріальний тиск у домашніх умовах?
Зміни способу життя може бути достатньо контролювати кров'яний тиск.
Зміна способу життя можуть допомогти запобігти та знизити високий кров'яний тиск:
- зменшіть кількість солі, яку ви їсте, та дотримуйтесь загалом здорової дієти.
- скоротити вживання алкоголю
- схудни, якщо в тебе надмірна вага
- Регулярно робіть фізичні вправи
- скоротити вживання кофеїну
- Не паліть.
Найпростіший спосіб знизити свій кров'яний тиск - регулярно займатися фізичними вправами, дотримуючись дієти, повної фруктів та овочів, цільнозернових продуктів та нежирних білків.
Деяким людям з високим кров'яним тиском також може знадобитися прийом одного або кількох ліків, щоб зупинити надто високий кров'яний тиск.
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