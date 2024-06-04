Завтра, 5 червня, погодинні відключення електроенергії ймовірно продовжаться через дефіцит в енергосистемі України.

Наразі в Україні складна ситуація в енергетиці після російських атак.

У Мінреінтеграції опублікували поради, як діяти в разі відключень електроенергії.

Так, у першу чергу варто відключити електропобутові прилади. Якщо ви використовуєте свічки та сухий спирт - потрібно бути дужеобережними.

У випадку, якщо ви на вулиці, не можна наближатися ближче ніж на п'ять – вісім метрів від обірваних або провислих проводів.

Українців також просять зменшити споживання електроенергії ввечері починаючи із 17 до 23 години.

Варто обмежити використання потужних електроприладів, зокрема йдеться про пральні машини, бойлери, праски, електроплити, обігрівачі тощо.

Не варто вмикати разом декілька потужних електроприладів.

Зокрема, у Києві гарантоване відключення світла триває до 4 годин поспіль, гарантована наявність електрики - 2 години.

Максимальний час відключення кожної групи – 18 годин.

Гарантовані відключення від 9 до 12 годин залежно від дня тижня.

Українцям розповіли, як знайти графік відключення електроенергії 5 червня:

Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

в Донецькій області: АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Тернополі: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"

в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".

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