Завтра, 5 червня, погодинні відключення електроенергії ймовірно продовжаться через дефіцит в енергосистемі України.

В Украине сложная ситуация в энергетике после российских атак.

В Минреинтеграции опубликовали советы, как поступить в случае отключений электроэнергии.

Так, в первую очередь следует отключить электробытовые приборы. Если вы используете свечи и сухой спирт – нужно быть очень осторожными.

В случае, если вы на улице, нельзя приближаться поближе чем на пять – восемь метров от оборванных или провисших проводов.

Украинцев также просят уменьшить потребление электроэнергии вечером, начиная с 17 до 23 часов.

Следует ограничить использование мощных электроприборов, в частности речь идет о стиральных машинах, бойлерах, утюгах, электроплитах, обогревателях и т.д.

Не следует включать вместе несколько мощных электроприборов.

В частности, в Киеве гарантированное отключение света длится до 4 часов подряд, гарантировано наличие электричества – 2 часа.

Максимальное время отключения каждой группы – 18 часов.

Гарантированное отключение от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Украинцам рассказали, как найти график отключения электроэнергии 5 июня:

График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО"

в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО"

в Донецкой области: АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"

на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"

в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"

во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"

в Одессе: АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"

в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"

в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"

в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"

в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО" .

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