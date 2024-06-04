В Украине сложная ситуация в энергетике после российских атак.
В Минреинтеграции опубликовали советы, как поступить в случае отключений электроэнергии.
Так, в первую очередь следует отключить электробытовые приборы. Если вы используете свечи и сухой спирт – нужно быть очень осторожными.
В случае, если вы на улице, нельзя приближаться поближе чем на пять – восемь метров от оборванных или провисших проводов.
Украинцев также просят уменьшить потребление электроэнергии вечером, начиная с 17 до 23 часов.
Следует ограничить использование мощных электроприборов, в частности речь идет о стиральных машинах, бойлерах, утюгах, электроплитах, обогревателях и т.д.
Не следует включать вместе несколько мощных электроприборов.
В частности, в Киеве гарантированное отключение света длится до 4 часов подряд, гарантировано наличие электричества – 2 часа.
Максимальное время отключения каждой группы – 18 часов.
Гарантированное отключение от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.
Украинцам рассказали, как найти график отключения электроэнергии 5 июня:
График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО"
в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО"
в Донецкой области: АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"
во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"
в Одессе: АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"
в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"
в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО" .
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