Ворожа армія інтенсивно обстрілює енергетичну інфраструктуру нашої країни.
Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, які міста України зараз найвразливіші.
Кудрицький заявив, що, наразі, наприклад у Харкові, введені графіки відключень.
Окупанти розбили місцеву генерацію, через що пошкоджені мережі, якими доставлялася електроенергія в місто.
За словами Кудрицького, найуразливіші міста, у яких найвищий ризик блекауту, у першу чергу це Харків, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг.
"В цих регіонах найбільш інтенсивними є обстріли об'єктів енергетики. Це не значить, що в інших регіонах їх не обстрілюють. Там просто близькості до лінії фронту чи до місць розташування пуску ракет та "Шахедів", – повідомив голова Укренерго.
Також відповів, що багато генерацій знаходиться у східній частині України, тому набагато важче передати туди енергопотужності.
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що в спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.
У компанії розповіли, що спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. Одночасно споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори.
Джерело: 24 канал.
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