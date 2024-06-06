В Укренерго назвали українські міста з високим ризиком довгострокових відключень світла та блекауту.

Ворожа армія інтенсивно обстрілює енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, які міста України зараз найвразливіші.

Кудрицький заявив, що, наразі, наприклад у Харкові, введені графіки відключень.

Окупанти розбили місцеву генерацію, через що пошкоджені мережі, якими доставлялася електроенергія в місто.

За словами Кудрицького, найуразливіші міста, у яких найвищий ризик блекауту, у першу чергу це Харків, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг.

"В цих регіонах найбільш інтенсивними є обстріли об'єктів енергетики. Це не значить, що в інших регіонах їх не обстрілюють. Там просто близькості до лінії фронту чи до місць розташування пуску ракет та "Шахедів", – повідомив голова Укренерго.

Також відповів, що багато генерацій знаходиться у східній частині України, тому набагато важче передати туди енергопотужності.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що в спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

У компанії розповіли, що спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. Одночасно споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори.

Джерело: 24 канал.

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