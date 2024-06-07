Відомий український співак і телеведучий повідомив, як пройшло оновлення його даних в ТЦК і чи пройшов він ВЛК.

Співак, радіо- і телеведучий Володимир Дантес розповів про візит до ТЦК. Мета – оновлення даних.

На своїй сторінці в Інстаграм Володимир Дантес повідомив, що йому довелося вистояти чергу.

«Спочатку тут 8 годин. Тепер новий квест», - прокоментував співак кадр, демонструючи чергу з чоловіків до дверей ТЦК.

Згодом Володимир Дантес продемонстрував справку про проходження медичного огляду. Зокрема в документі можна побачити, що в графі «Військове звання» зазначено, що Гудков Володимир Ігоревич - солдат.

За словами Дантеса, на ВЛК він дізнався, що його і співака WELLBOY оглядав один і той самий ЛОР.

Дантес також поділився найближчими планами після оновлення даних в ТЦК і проходження ВЛК.

«Як раз в мене ВЛК було написане до 14 числа. Я як раз все зроблю. А 14 червня ми зустрінемось», - пообіцям Дантес своїм шанувальникам новий виступ.

Нагадаємо, що Дантес важко переживає постійні ворожі обстріли рідногоХаркова, а також атаки на інші міста України.

«… Я дуже сумую за рідним Харковом, за Сєверодонецьком, Вугледаром, Одесою…», - казав Дантес, зізнаючись також, що не зміг стримати сліз, побачивши кадри ударів по Харкову.

«... Ось ті будинки, яких зараз немає – там жили мої однокласники, родичі. На щастя, з ними все добре. Але я так люблю Харків і вже чекаю на момент перемоги, в мене вже в голові є плани, я хочу 2 тижні на місяць присвячувати тому, щоб їздити до Харкова та відбудовувати місто", - ділився своїми планами Дантес, який також став волонтером і активно допомагає ЗСУ.

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