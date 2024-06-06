Людина, яку знають і поважають мільйони українців, тепер захищатиме рідну землю від загарбників, але дехто вважає, що він був більше кориснішим на сцені, ніж на полі бою.

Відомий український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтменом гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма», автор романів і поетичних збірок Сергій Жадан тепер військовослужбовець.

Про це Жадан повідомив сам, опублікувавши світлину зі зброєю.

«Вступив до лав 13 бригади НГУ «Хартія». Проходжу вишкіл. Служу українському народу», - написав Жадан на своїй сторінці в Facebook.

В коментарях українці захоплюються вчинком Жадана, бажають йому успіхів та військової вдачі.

«Бережи вас небо і янголи»,

«Безмежна повага, шана і вдячність. Хай Бог береже вас»,

«Повага! Військової удачі!»,

«Пишаюсь тобою»,

«Спасибі за все, що Ви робите! Нехай усе складається якнайкраще!», - пишуть українці.

Однак мобілізація Сергія Жадана викликала і суперечки. На думку деяких, Сергій Жадан повинен залишатися на сцені, допомогаючи в тому числі збирати гроші на ЗСУ. Мовляв, так користі буде більше. Також люди висловлюють впевненість, що Жадан вже не просто людина, а частина культури України, тож сам собі не належить:

«Висловлю свою думку… Вважаю, що такі люди як Сергій найбільш цінні в своїй професії і там вони сама потужна зброя! Бо ті пісні що пише він і Ко, то сильніша зброя за будь який іскандер! Але розумію, що то вибір кожного, тому удачі і бережіть себе!»,

«А я проти! Ви, Сергію, вже не належите собі! Ви - частина культури українського народу! Тому не маєте права підставлятися! Тому, після вишколу, додому! Бажаю здоров'я! Честь!».

Інші ж зауважили, що «Сергій якось сам розбереться, що йому робити».

«Ну то принаймні Жадана, що "не належить собі", замініть на службі», - зазначили користувачі Facebook у відповідь.

Сергію Жадану 49 років. Письменник народився 23 серпня 1974 року в Луганські області в місті Старобільск. У 2017 році Сергій Жадан заснував благодійний фонд, спрямований на підтримку освітніх, культурних та гуманітарних ініціатив. Жадан також активно допомагає Збройним Силам України, має відзнаку Міністерства оборони України.

До лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія» також вступив учасник групи "Жадан і собаки" Євген Турчинов.

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