Відомий український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтменом гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма», автор романів і поетичних збірок Сергій Жадан тепер військовослужбовець.

Про це Жадан повідомив сам, опублікувавши світлину зі зброєю.

«Вступив до лав 13 бригади НГУ «Хартія». Проходжу вишкіл. Служу українському народу», - написав Жадан на своїй сторінці в Facebook.

В коментарях українці захоплюються вчинком Жадана, бажають йому успіхів та військової вдачі.

«Бережи вас небо і янголи»,

«Безмежна повага, шана і вдячність. Хай Бог береже вас»,

«Повага! Військової удачі!»,

«Пишаюсь тобою»,

«Спасибі за все, що Ви робите! Нехай усе складається якнайкраще!», - пишуть українці.

Однак мобілізація Сергія Жадана викликала і суперечки. На думку деяких, Сергій Жадан повинен залишатися на сцені, допомогаючи в тому числі збирати гроші на ЗСУ. Мовляв, так користі буде більше. Також люди висловлюють впевненість, що Жадан вже не просто людина, а частина культури України, тож сам собі не належить:

«Висловлю свою думку… Вважаю, що такі люди як Сергій найбільш цінні в своїй професії і там вони сама потужна зброя! Бо ті пісні що пише він і Ко, то сильніша зброя за будь який іскандер! Але розумію, що то вибір кожного, тому удачі і бережіть себе!»,

«А я проти! Ви, Сергію, вже не належите собі! Ви - частина культури українського народу! Тому не маєте права підставлятися! Тому, після вишколу, додому! Бажаю здоров'я! Честь!».

Інші ж зауважили, що «Сергій якось сам розбереться, що йому робити».

«Ну то принаймні Жадана, що "не належить собі", замініть на службі», - зазначили користувачі Facebook у відповідь.

Сергію Жадану 49 років. Письменник народився 23 серпня 1974 року в Луганські області в місті Старобільск. У 2017 році Сергій Жадан заснував благодійний фонд, спрямований на підтримку освітніх, культурних та гуманітарних ініціатив. Жадан також активно допомагає Збройним Силам України, має відзнаку Міністерства оборони України.

До лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія» також вступив учасник групи "Жадан і собаки" Євген Турчинов.

Останні новини України:

Полякова на тлі нових звинувачень не стримала емоцій.

Потап з-за кордону сказав, що думає про українців.

Ольга Сумська втрутилася у скандал навколо Юрія Горбунова.