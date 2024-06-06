Відомий український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтменом гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма», автор романів і поетичних збірок Сергій Жадан тепер військовослужбовець.
Про це Жадан повідомив сам, опублікувавши світлину зі зброєю.
«Вступив до лав 13 бригади НГУ «Хартія». Проходжу вишкіл. Служу українському народу», - написав Жадан на своїй сторінці в Facebook.
В коментарях українці захоплюються вчинком Жадана, бажають йому успіхів та військової вдачі.
«Бережи вас небо і янголи»,
«Безмежна повага, шана і вдячність. Хай Бог береже вас»,
«Повага! Військової удачі!»,
«Пишаюсь тобою»,
«Спасибі за все, що Ви робите! Нехай усе складається якнайкраще!», - пишуть українці.
Однак мобілізація Сергія Жадана викликала і суперечки. На думку деяких, Сергій Жадан повинен залишатися на сцені, допомогаючи в тому числі збирати гроші на ЗСУ. Мовляв, так користі буде більше. Також люди висловлюють впевненість, що Жадан вже не просто людина, а частина культури України, тож сам собі не належить:
«Висловлю свою думку… Вважаю, що такі люди як Сергій найбільш цінні в своїй професії і там вони сама потужна зброя! Бо ті пісні що пише він і Ко, то сильніша зброя за будь який іскандер! Але розумію, що то вибір кожного, тому удачі і бережіть себе!»,
«А я проти! Ви, Сергію, вже не належите собі! Ви - частина культури українського народу! Тому не маєте права підставлятися! Тому, після вишколу, додому! Бажаю здоров'я! Честь!».
Інші ж зауважили, що «Сергій якось сам розбереться, що йому робити».
«Ну то принаймні Жадана, що "не належить собі", замініть на службі», - зазначили користувачі Facebook у відповідь.
Сергію Жадану 49 років. Письменник народився 23 серпня 1974 року в Луганські області в місті Старобільск. У 2017 році Сергій Жадан заснував благодійний фонд, спрямований на підтримку освітніх, культурних та гуманітарних ініціатив. Жадан також активно допомагає Збройним Силам України, має відзнаку Міністерства оборони України.
До лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія» також вступив учасник групи "Жадан і собаки" Євген Турчинов.
Останні новини України:
Полякова на тлі нових звинувачень не стримала емоцій.
Потап з-за кордону сказав, що думає про українців.