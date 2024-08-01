Замість свята і привітань одразу дві труни – жінка, яка мала святкувати день народження, загинула разом із донькою.

Страшна трагедія сталася в Нікополі, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Дочці загиблої було 40 років. Її матері сьогодні виповнилося 72 роки.

«Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів», - повідомили в ОВА.

Окрім жертв у місті також є постраждалі – це 46-річний чоловівк, він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок обстрілів понівечені багатоповерхівки, в одній з них спалахув балкон.

Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.

Додамо, що також стало відомо про наслідки нового ракетного удру. Росіяни влучили у залізничну станцію на Харківщині.

Внаслідок цієї атаки, пошкоджені два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, колії та засоби електропостачання.

Через цей ракетний удар графік руху приміських поїздів дещо змінився, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

Нагадаємо також про жахливу подію у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Там вогнеборець приїхав гасити пожежу після російського обстрілу, а опинився на згарищі власного дому.

Внаслідок удару російського КАБа, загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу.

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