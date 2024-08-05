Наступ РФ на Харків, який розпочався 10 травня, ставпершим масштабним прямим транскордонним наступом з 2022 року і мав дві мети.

Вирівшивши йти на Харків, російські загарбники планували створити буферну зону для запобігання українським ударам та рейдам у Білгородську область та відвернути українські резерви від основного фронту на Донбасі.

Перший план, вочевидь провалився, зазначають есперти, а от друга мета була більш успішною – українським захисникам довелося перекинути кілька бригад та батальйонів із інших ділянок лінії фронту, щоб стримати загрозу.

Як зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман, якого процитували у виданні The Telegraph, росіяни розпочали наступ на Харків на місяць раніше, ніж планували. Ідея цього полягала в тому, щоб застати українські підрозділи зненацька.

У свою чергу аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів підкреслює, що головним звданням для російських окупантів залишається захоплення донецької та луганської областей. Всі інші напрями можуть носити виключно відволікаючий маневр.

Наступ на Харків

Коментуючи ситуацію на Харківському напрямку, експерт підкреслив, що окупанти припустилися помилки.

«Коли ще тільки планувався російський наступ на Харків - я сказав, що це буде їх серйозним стратегічним прорахунком. Так і сталось», - підкреслив Андрусів.

Не маючи достатньо сил для прориву, окупанти застрягли і ведуть бої за міста і села, які для них не мають жодної цінності.

«Єдина причина, чому вони тепер змушені класти там значні сили - це "локальна поразка". Вони не можуть собі дозволити ще раз відступити, щоб ми заявили про свій успіх. Тому платять за це сповна, і не підсилюють головні напрями, цим м’ясом», - спрогнозував Андрусів.

Наступ на Харків

Аналітик також додав, що залишається вірним своєму прогнозу, «що все йде до заморозки».

Зазначимо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб на Покровському напрямку. Окрім того, армія РФ планує атаки на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ.

За словами Зеленського, наступ Росії на Харків провалився завдяки українським воїнам і відповідній зброї.

Останні новини України:

Новий наступ на Київ: військовий попередив про реальну загрозу та назвав терміни.

Повернуться відключення світла, як у липні: українцям пояснили, коли ситуація з електроенергією знову погіршиться.

Patriot не врятує: військовий експерт розповів про небезпечну тактику ворожих авіаударів.