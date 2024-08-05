Наступление РФ на Харьков, которое началось 10 мая, стало первым масштабным прямым трансграничным наступлением с 2022 года и имело две цели.

Решив идти на Харьков, российские захватчики планировали создать буферную зону для предотвращения украинских ударов и рейдов в Белгородскую область и отвлечь украинские резервы от основного фронта на Донбассе.

Первый план, очевидно, провалился, отмечают эсперты, а вот вторая цель была более успешной – украинским защитникам пришлось перебросить несколько бригад и батальонов из других участков линии фронта, чтобы сдержать угрозу.

Как отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, процитированный в издании The Telegraph, россияне начали наступление на Харьков на месяц раньше, чем планировали. Идея этого заключалась в том, чтобы застать украинские подразделения врасплох.

В свою очередь аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив подчеркивает, что главным сдачей для российских оккупантов остается захват донецкой и луганской областей. Все остальные направления могут носить исключительно отвлекающий маневр.

Наступление на Харьков

Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, эксперт подчеркнул, что оккупанты допустили ошибку.

«Когда еще только планировалось российское наступление на Харьков – я сказал, что это будет их серьезным стратегическим просчетом. Так и произошло», - подчеркнул Андрусив.

Не имея достаточно сил для прорыва, оккупанты застряли и ведут бои за города и села, которые для них не имеют никакой ценности.

«Единственная причина, почему они теперь вынуждены класть там значительные силы – это "локальное поражение". Они не могут себе позволить еще раз отступить, чтобы мы заявили о своем успехе. Поэтому платят за это сполна, и не усиливают главные направления этим мясом», - спрогнозировал Андрусов.

Наступление на Харьков

Аналитик также добавил, что остается верен своему прогнозу, «что все идет к заморозке».

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб на Покровском направлении. Кроме того, армия РФ планирует атаки на Константиновку, Торецк и Славянск.

По словам Зеленского, наступление России на Харьков провалилось благодаря украинским воинам и соответствующему оружию.

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