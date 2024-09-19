Ображені знаки зодіаку знають це надто добре, звинувачуйте астрологію чи свій гороскоп, але вони не можуть не бути озлобленими.

Ці знаки Зодіаку можуть відчувати зловтіху, яка є тим хворим і збоченим почуттям, яке ми відчуваємо, коли радіємо чужому нещастю.

Озлоблені знаки Зодіаку бажатимуть вам добра, але не матимуть на увазі жодного слова.

1. ТЕРЕЗИ (23 вересня - 22 жовтня)

У Терезів проблема зі щастям інших людей, особливо якщо вони таємно бажають мати все те, що є у людини, яку вони ненавидять. Терези швидко судять, і, принижуючи інших уїдливим, необґрунтованим чином, вони відволікаються від того, щоб побачити в собі, що вони не мають того, що є в іншого.

2. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Діва не приховує цього; вона ображається на вас. Ваша зовнішність, ваші стосунки, ваше багатство, ваше здоров'я — це насправді не має значення. Діва ніколи не буде щасливою за іншу людину, і якщо вона вирветься зі свого шаблону і висловить щастя для іншого, вона незабаром забере його назад, тому що насправді мало що не викликає ревнощів у Діви.

3. ОВЕН (21 березня - 19 квітня)

Будучи такими ж сильними, як Овни, вони також нетерпимі на щастя в інших. Хоча вони хотіли б переконати всіх, що вони є доброми і співчутливими, правда в тому, що це не так. Вони обурюються тими, хто має більше, ніж вони.

Але з Овном вони не тільки ніколи не зізнаються в такій слабкості, вони зроблять все можливе, щоб дати вам зрозуміти, що те, що у вас є, це зовсім небагато. Їм подобається принижувати людей — так проявляється їхня образа.

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