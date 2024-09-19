Эти знаки Зодиака могут чувствовать злорадство , которое является тем больным и извращенным чувством, которое мы испытываем, когда радуемся чужому несчастью.
Озлобленные знаки Зодиака будут желать вам добра, но не будут иметь в виду ни слова.
1. ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)
У Весов проблема со счастьем других людей, особенно если они тайно желают иметь все то, что есть у человека, которого они ненавидят. Весы быстро судят, и, унижая других язвительным, необоснованным образом , они отвлекаются от того, чтобы увидеть в себе, что у них нет того, что есть у другого.
2. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)
Дева не скрывает этого; она обижается на вас. Ваша внешность, ваши отношения, ваше богатство, ваше здоровье — это на самом деле не имеет значения. Дева никогда не будет счастлива за другого человека, и если она вырвется из своего шаблона и выразит счастье для другого, она вскоре заберет его обратно, так как на самом деле мало что не вызывает ревности у Девы.
3. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)
Будучи такими же сильными, как Овны, они также нетерпимы к счастью в других. Хотя они хотели бы убедить всех, что они благонамеренны и сострадательны, правда в том, что это не так. Они возмущаются теми, у кого больше, чем у них.
Но с Овном, они не только никогда не признаются в такой слабости, они сделают все возможное, чтобы дать вам понять, что то, что у вас ЕСТЬ, это совсем немного. Им нравится принижать людей — так проявляется их обида.
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