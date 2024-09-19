Окрім випадку з 65-річним віком, вимоги до стажу щороку зростатимуть до 2028 року.

Щоб забезпечити себе пенсією бажаного розміру, важливо подбати про накопичення достатнього стажу - для отримання пенсії в розмірі 10 тисяч гривень потрібна значна заробітна плата.

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На сьогодні, для виходу на пенсію у 60 років необхідно накопичити 31 рік стажу, у 63 роки – 21 рік стажу, а у 65 років – 15 років стажу. Проте, окрім випадку з 65-річним віком, вимоги до стажу будуть щорічно зростати до 2028 року.

Щоб отримувати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень, необхідно вже зараз мати заробіток близько 33 тисяч гривень, що вдвічі перевищує середню зарплату.

Досягти таких пенсійних виплат можна за умови наявності 35 років стажу, якщо середня зарплата в Україні становитиме близько 16 836 гривень. На даний момент мінімальна пенсія в Україні складає 2 361 гривню, тоді як максимальна – 23 610 гривень.

Нагадаємо, щомісячна грошова доплата для пенсіонерів визначається відповідно до їх віку. Розмір доплати збільшується з досягненням певних вікових рубежів, як повідомляють у Пенсійному фонді України. Доплата починає нараховуватися з дня, коли пенсіонер досягає відповідного віку.

Джерело: 24 Канал.

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