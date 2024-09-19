Кроме случая с 65-летним возрастом, требования к стажу будут ежегодно расти до 2028 года.

Чтобы обеспечить себя пенсией желаемого размера, важно позаботиться о накоплении достаточного стажа – для получения пенсии в размере 10 тысяч гривен требуется значительная заработная плата.

Украинские СМИ подсчитали, сколько нужно заработать в молодости для пенсии в размере 10 тысяч.

На сегодняшний день для выхода на пенсию в 60 лет необходимо накопить 31 год стажа, в 63 года – 21 год стажа, а в 65 лет – 15 лет стажа. Однако, кроме случая с 65-летним возрастом, требования к стажу будут ежегодно расти до 2028 года.

Чтобы получать пенсию в размере 10 тысяч гривен необходимо уже сейчас иметь заработок около 33 тысяч гривен, что вдвое превышает среднюю зарплату.

Достичь таких пенсионных выплат можно при наличии 35 лет стажа, если средняя зарплата в Украине составит около 16 836 гривен. На данный момент минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну, тогда как максимальная - 23610 гривен.

Напомним, ежемесячная денежная доплата для пенсионеров определяется в соответствии с их возрастом. Размер доплаты увеличивается с достижением определенных возрастных рубежей, сообщают в Пенсионном фонде Украины. Доплата начинает начисляться со дня, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.

Источник: 24 Канал.

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