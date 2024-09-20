У 2025 році мінімальну зарплату і прожитковий мінімум влада планує залишити на рівні поточного року.

Питання можливого перегляду прожиткового мінімуму та мінімалки буде обговорено після підбиття підсумків бюджету за перше півріччя, що залежатиме від економічної ситуації та підтримки з боку заходу.

Це випливає із законопроєкту №12000 про Держбюджет-2025.

У проєкті Державного бюджету на наступний рік уряд не передбачив коштів для підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. В результаті:

мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тисяч гривень;

прожитковий мінімум для працездатних громадян становитиме 3,028 тисячі гривень.

Однак Кабінет Міністрів планує переглянути ці показники в 2025 році після підбиття підсумків першого півріччя, якщо економічна ситуація покращиться.

У проєкті бюджету також зазначено, що урядовці отримали доручення вивчити це питання наступного року. У разі позитивної економічної динаміки стандарти можуть бути збільшені в межах можливостей державного бюджету.

Однією з важливих змін у фінансовій політиці України у 2025 році може стати доступ до міжнародної допомоги. Зокрема, країна G7 обіцяла виділити Україні 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів до кінця року. Це фінансування може стати додатковим джерелом для державного бюджету, даючи надію на перегляд соціальних стандартів.

Проте, з огляду на складну міжнародну ситуацію, Європейський Союз розробляє альтернативний план, який передбачає надання кредитів у розмірі 20-40 мільярдів євро замість запланованої суми. Це також може вплинути на фінансову стабільність України і рішення щодо підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у другій половині року.

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