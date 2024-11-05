Юрист пояснив, що буде якщо не не забрати повістку від територіальних центрів комплектування з пошти під час мобілізації в Україні.

Адвокат Роман Сімутін повідомив, чи буде повістка законно врученою, якщо її не забрати з пошти.

Так, згідно з законодавством України, українці можуть отримувати повістки від ТЦК поштовим відправленням, зокрема, рекомендованим листом через "Укрпошту".

У першу чергу він нагадав, що українці, які не оновили персональні дані, будуть викликані до територіальних центрів комплектування повістками з метою актуалізації інформації.

Проте ті, хто оновив дані, можуть бути викликані на військово-лікарську комісію.

Юрист підкреслив, що повістки будуть надсилати на адресу, що була вказана під час останнього оновлення даних.

У тому випадку, якщо військовозобов’язаний не оновив дані, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Відповідаючи на питання, чи вважається повістка врученою, якщо її не забрали, Сімутін повідомив, що повістка буде вважатися врученою навіть у, коли поштове відділення поставить відмітку, що адресат її не забрав.

Таким чином, неотримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Під час мобілізації в Україні повістка вважається врученою з моменту фіксації факту, що її не було забрано з пошти.

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