Юрист объяснил, что будет если не забрать повестку от территориальных центров комплектования на почте во время мобилизации в Украине.

Адвокат Роман Симутин сообщил , будет ли повестка законно вручена, если ее не забрать из почты.

Так, согласно законодательству Украины, украинцы могут получать повестки от ТЦК почтовым отправлением, в частности, заказным письмом через "Укрпочту".

В первую очередь он напомнил, что украинцы, не обновившие персональные данные, будут вызваны в территориальные центры комплектования повестками с целью актуализации информации.

Однако обновившие данные могут быть вызваны на военно-врачебную комиссию.

Юрист подчеркнул, что повестки будут отправлять по адресу, указанному во время последнего обновления данных.

В том случае, если военнообязанный не обновил данные, повестка может быть направлена ​​на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Отвечая на вопрос, считается ли повестка врученной, если ее не забрали, Симутин сообщил, что повестка будет считаться врученной даже когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал.

Таким образом, неполучение повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Во время мобилизации в Украине повестка считается врученной с момента фиксации факта, которая не была изъята из почты.

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