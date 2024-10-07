Весною ситуація в повітрі була не на користь Сил оборони України, проте зараз все змінюється.

Збройні сили України зуміли кардинально змінити ситуацію в повітряній розвідці на російсько-українському фронті.

Як зазначає британське видання The Times, ще навесні цього року російські дрони-розвідники, зокрема "Орлан-10" та Zala, завдавали серйозних збитків українським військовим, безперервно моніторяючи їхні позиції з висоти до 5000 метрів. Ці безпілотники вважалися практично недосяжними для українських систем протиповітряної оборони.

Однак ситуація змінилася у червні, коли бійці 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ знайшли спосіб протидії російським безпілотникам. Використовуючи модифікований FPV-дрон, вони змогли знищити російський дрон Zala на висоті 1300 метрів. Цей успіх став початком нової ери для українських військових, які незабаром почали масово використовувати подібні дрони для полювання на російські БПЛА.

"У перші дні цього літа, коли ми вперше спробували застосувати FPV-дрони на великій висоті, росіяни не могли зрозуміти, чому вони раптово почали втрачати так багато безпілотників", — згадує морпіх на прізвисько "Ісус".

Українське командування швидко оцінило цю інновацію і впровадило її на всіх ділянках фронту. В результаті, втрати російських дронів-розвідників зросли у чотири рази, а їхній час перебування над позиціями ЗСУ значно скоротився.

Не витримуючи втрат, росіяни почали шукати способи протидії новій загрозі. Вони намагалися змінити тактику: збільшили висоту і швидкість польоту своїх безпілотників, перейшли до нічних операцій, а також почали використовувати камуфляж і навіть наносити на дрони українські розпізнавальні знаки, що вважається воєнним злочином.

Але українські військові також не сидять на місці — вони вдосконалюють свої дрони-перехоплювачі, навчившись виявляти ворожі БПЛА за тепловими сигнатурами, що дозволяє їм полювати на противника навіть уночі.

"Ця форма війни змінюється настільки швидко, що наші конструкції безпілотників вдосконалюються щотижня. Ми перейшли від невідомості до використання дронів в ролі мінометів, артилерії та протиповітряної зброї", — зазначає морпіх "Ісус".

Джерело: thetimes.

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