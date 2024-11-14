Сучасні технології досягли такого ступеня розвитку, що тепер ви можете відстежувати місцезнаходження SIM-картки, якщо вкрали телефон.

Відстежити місцезнаходження SIM-картки, якщо викрали телефон за допомогою однієї програми або скориставшись вбудованою службою відстеження.

Якщо ви подивіться в Google Play Store або Apple App Store програми для відстеження SIM-карток, ви знайдете їх безліч.

Як відстежити місцезнаходження SIM-картки, якщо викрали телефон, за допомогою вбудованої служби:

Google Знайти мій телефон для Android. Ви можете знайти, захистити або стерти свій пристрій за допомогою Google Find My Device.

Він автоматично вмикається, якщо на вашому пристрої є доданий обліковий запис Google. Ви можете знайти, заблокувати або стерти, якщо воно підключено до WiFi або мобільних даних.

Ви можете відстежити телефон без SIM-картки, виконаючи такі дії:

Крок 1. Перейдіть на веб-сайт android.com/find.

Крок 2. Увійдіть до свого облікового запису Google. Виберіть викрадений пристрій на бічній панелі, якщо у вас більше одного пристрою. Для більш ніж одного профілю користувача втраченого пристрою увійдіть до облікового запису Google основного профілю.

Крок 3. На втрачений телефон надходить повідомлення.

Крок 4. На карті ви отримаєте приблизне місцезнаходження, яке може бути неправильним. Ви можете знайти останнє місцезнаходження телефону, якщо воно доступне для списку.

Крок 5. У разі появи запиту натисніть «Увімкнути блокування та стирання».

Як відстежити місцезнаходження SIM-картки, якщо викрали телефон iPhone:

Програма Find My для iPhone та інших пристроїв Apple робить відстеження легким. Ви можете знайти свої пристрої де завгодно, тобто ви можете залишити їх де завгодно і легко відстежувати їх. Процес простий та легкий.

Крок 1. Натисніть на піктограму програми. Деякі пристрої можуть надсилати місцезнаходження протягом 24 годин, навіть якщо вони вимкнені або мають низький заряд батареї.

Крок 2. Якщо телефон знаходиться поруч, можна відтворювати звук.

Крок 3. Увімкніть функцію «Повідомлення про те, що пристрій залишено позаду» на вашому iPhone. Ви отримаєте сповіщення, якщо пристрій залишиться в незнайомому місці.

Крок 4. Увімкніть режим зникнення, щоб відстежити місцезнаходження SIM-картки, якщо викрали телефон.

Крок 5. Зітріть особисті дані та скиньте налаштування iPhone, якщо пристрій потрапив у чужі руки.

Джерело: monimaster .

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