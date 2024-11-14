Современные технологии достигли такой степени развития, что теперь вы можете отслеживать местоположение SIM-карты, если украли телефон.

Отследить местоположение SIM-карты, если украли телефон можно с помощью одного лишь приложения или воспользовавшись встроенной службой отслеживания.

Если вы посмотрите в Google Play Store или Apple App Store приложения для отслеживания SIM-карт, вы найдете их множество.

Как отследить местоположение SIM-карты, если украли телефон, с помощью встроенной службы:

Google Найти мой телефон — для Android. Вы можете найти, защитить или стереть свое устройство удаленно с помощью Google Find My Device.

Он автоматически включается, если на вашем устройстве есть добавленная учетная запись Google. Вы можете найти, заблокировать или стереть, если оно подключено к WiFi или мобильным данным.

Вы можете отследить телефон без SIM-карты, выполнив следующие действия:

Шаг 1. Перейдите на сайт android.com/find.

Шаг 2. Войдите в свой аккаунт Google. Выберите украденное устройство на боковой панели, если у вас более одного устройства. Для более чем одного профиля пользователя потерянного устройства войдите в аккаунт Google основного профиля.

Шаг 3. На утерянный телефон приходит уведомление.

Шаг 4. На карте вы получите приблизительное местоположение, которое может быть неверным. Вы можете найти последнее местоположение устройства, если оно доступно для устройства списка.

Шаг 5. В случае появления запроса нажмите «Включить блокировку и стирание».

Как отследить местоположение SIM-карты, если украли телефон iPhone:

Приложение Find My для iPhone и других устройств Apple делает отслеживание легким. Вы можете найти свои устройства где угодно, то есть вы можете оставить их где угодно и легко отслеживать их. Процесс простой и легкий.

Шаг 1. Нажмите на иконку приложения. Некоторые устройства могут отправлять вам местоположение в течение 24 часов, даже если они выключены или имеют низкий заряд батареи.

Шаг 2. Вы можете воспроизводить звук, если телефон находится рядом.

Шаг 3. Включите функцию «Уведомление о том, что устройство оставлено позади» на вашем iPhone. Вы получите уведомление, если устройство будет оставлено в незнакомом месте.

Шаг 4. Включите режим пропажи, чтобы отследить местоположение SIM-карты, если украли телефон.

Шаг 5. Сотрите личные данные и сбросьте настройки iPhone, если устройство попало в чужие руки.

Источник: monimaster.

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