Мокрий сніг та ожеледиця очікуються в Україні на тижні з 18 по 24 листопада, стало відомо, чи чекати невеликого потепління у ці дні.

На тижні з 18 по 24 листопада в Україні очікується переважно похмура погода, подекуди з мокрим снігом.

Україну трохи зачепить фронт циклону із північного заходу, тож і температура у нас уже невисока, про це напередодні повідомила синоптик Наталія Птуха.

Починаючи з 18 листопада, невеликий мокрий сніг може бути в південних областях України.

Температура вночі буде коливатися від 0°C до -6°C. На півдні України буде від -2 до +4°C.

"Це, в принципі, як у денні, так і в нічні години. Тобто осінь помалу набуває зимового характеру", — каже синоптик, прогнозуючи погоду в Україні найближчим часом.

На тижні з 18 по 24 листопада в Україні прогнозується снігова погода, невеликий мокрий сніг очікується у південних.

Температура вночі та вдень від 0°C до -6°C, на півдні країни очікується від -2°C до +4°C.

За словами синоптика після 20-го числа, із 3-ї декади більше шансів, що опади в Україні будуть змішаною фазою.

До кінця листопада в Україні погода дивуватиме, змішаються мокрий сніг із дощем, йдеться насамперед про північні та північно-східні області.

Джерело: nv.ua.

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