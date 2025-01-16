В Україні з’явилась нова можливість для військовозобов'язаних подати запит на відстрочку від мобілізації через мобільний застосунок "Резерв+".

Однак не всі категорії осіб, які мають право на відстрочку, можуть скористатися цією опцією.

Як повідомила адвокат Дар'я Тарасенко в ефірі "Українського радіо", відстрочку можуть оформити три категорії осіб, але кожна має свої обмеження.

Перша категорія — особи з інвалідністю. Чоловіки, які мають інвалідність будь-якої групи, можуть подати заявку на відстрочку, якщо їхні дані є в реєстрі Пенсійного фонду. Це стосується лише тих, хто отримує пенсію через інвалідність, оскільки система автоматично перевіряє дані в Пенсійному фонді. Для осіб з тимчасовою інвалідністю відстрочка оформляється на рік або до закінчення дії довідки МСЕК.

Друга категорія — здобувачі освіти. Ті, хто навчається за денною формою і є зареєстрованими в Єдиній державній електронній базі освіти, можуть оформити відстрочку. Водночас це не стосується студентів заочної форми навчання.

Третя категорія — багатодітні батьки. Чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, можуть подати заявку на відстрочку. Однак є важливе обмеження: відстрочку можуть отримати лише ті, хто перебуває в шлюбі з матір’ю всіх дітей, незалежно від того, чи були вони одружені раніше, або мають дітей від різних жінок. У таких випадках відстрочку потрібно оформлювати лише в паперовій формі.

Крім того, для тих, хто отримав відстрочку через "Резерв+", вона діятиме до 7 лютого 2025 року. Для продовження її необхідно буде знову оформити через застосунок після цієї дати.

Ці нововведення стали частиною оновлених правил мобілізації, що набрали чинності 1 грудня.

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