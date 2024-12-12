Українцям назвали найімовірніші цілі ворога для нанесення удару по Україні коли варто очікувати нову атаку.

РФ готується до удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробує атакувати Київ.

Про це заявив експерт у галузі міжнародних відносин Валерій Чалий.

За його словами, ворожу атаку можна очікувати в період між 10 і 19 грудня.

За словами Чалого, 23 листопада росіяни намагалися запустити другу балістичну ракету "Орєшнік" для удару по українській столиці, але запуск був невдалим.

Експерт вважає, що імовірними цілями для нанесення удару можуть бути західні регіони України, у Кремлі хочуть показати далекобійність зброї, яка може досягати ЄС.

"Тепер [прим. ред. метою для удару] знову може бути Київ, але скоріше - місцевість між Львовом та Ужгородом, Карпати", - вважає Чалий.

Чалий також поділився думкою, що "не знімається з порядку денного демонстрація випробування тактичного ядерного боєзаряду".

"Це не нагнітання будь-якої ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, насамперед Європі, свої позиції", - додав експерт.

Джерело: NTA.

Нагадаємо, російська армія 21 листопада, вперше вдарила по Україні міжконтитентальною балістичною ракетою.

Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою.

Останні новини України:

Українці працюватимуть більше попри свята: скільки вихідних буде у грудні 2024 року.

Загроза для Дніпропетровщини та Запоріжжя: військовий експерт попередив про можливість прориву армії рф.

Лавина допомоги від США: експерт розповів, чому адміністрація Байдена спохватилася так пізно.