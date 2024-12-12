Украинцам назвали вероятные цели врага для нанесения удара по Украине, когда стоит ожидать новую атаку.

РФ готовится к удару стратегическим оружием по западным областям Украины или попытается атаковать Киев.

Об этом заявил эксперт в области международных отношений Валерий Чалый.

По его словам, вражескую атаку можно ожидать в период между 10 и 19 декабря.

По словам Чалого, 23 ноября россияне пытались запустить вторую баллистическую ракету "Орешник" для удара по украинской столице, но запуск был неудачным.

Эксперт считает, что вероятными целями для нанесения удара могут быть западные регионы Украины, в Кремле хотят показать дальнобойность оружия, которое может достигать ЕС.

"Теперь [прим. ред. целью для удара] снова может быть Киев, но скорее - местность между Львовом и Ужгородом, Карпаты", - считает Чалый.

Чалый также поделился мнением, что "не снимается с повестки дня демонстрация испытаний тактического ядерного боезаряда".

"Это не нагнетание какой-либо ситуации, не подыгрывание Москве. Это реалии, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу и Америке, прежде всего Европе, свои позиции", - добавил эксперт.

Источник: NTA

Напомним, российская армия 21 ноября впервые ударила по Украине межконтитентальной баллистической ракетой.

Воздушные силы Украины сообщили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой.

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