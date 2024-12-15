На тижні з 16 по 22 грудня очікується зміна погоди, морози відступатимуть внаслідок атмосферних фронтів, що насуваються в Україну.

З початку тижня буде зміна погоди, очікується, що з північного заходу йдуть атмосферні фронти, що несуть із собою хмари та опади.

Як розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

На початку тижня очікується невеликий сніг на півдні України.

У понеділок 16 грудня на захід України йдуть дощі, які зумовлені тим, що температура підвищиться, повідомила Наталя Птуха.

Температури буде на рівні від 5° морозів до 2° тепла, вдень 16 грудня в Україні, крім південного сходу, прогнозується 1° вище нуля та до +6° градусів.

"У понеділок в Україні, крім сходу, очікуємо на пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Тобто треба зважати на такі погодні умови", – прогнозує синоптик.

17-18 грудня опади очікуються у вигляді дощу, на Лівобережжі буде мокрий сніг і дощ.

Температура вночі в ці дні очікується від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла, у південних областяї вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°.

19 грудня опади не очікуються, проте згодом, в західних областях прогнозується дощ і мокрий сніг.

20-21 грудня вночі буде температури від 4° тепла – 2° морозу до 1-7° тепла, вдень 1-7° тепла, на півдні та південному сході України буде до 10°.

22 грудня в Україні зниження температури вночі та вдень до 2° тепла – 4° морозу, на півдні вдень буде до 1-7° тепла.

Джерело: fakty.

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