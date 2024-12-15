На фронті загинув зірка фільму "Довбуш", актор Яків Ткаченко, захиснику було 45 років.
Про загибель українського актора повідомив режисер Олесь Санін та актор Євген Черников.
"Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! З перших днів він захищав нас у складі ТРО, а згодом доєднався до 3-ї штурмової», — повідомив Черников.
Режисер Олесь Санін також висловив слова співчуття.
«Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!», — написав Санін.
Український актор Яків Ткаченко відомий за ролями у фільмах Червоний, Припутні, Ціна правди, Безславні кріпаки, Довбуш. Одна з останніх ролей актора в українському серіалі Перевізниця.
У Збройних силах актор воював під Вугледаром, захисник отримав звання молодшого сержанта, потім був головним сержантом взводу та в.о. командира взводу.
У лютому 2023 року Ткаченка демобілізували, а вже у у вересні 2024 захисник повернувся на фронт.
"Боже..Вічна світла пам'ять Герою",
"О, Боже, який талановитий актор! Вічна памʼять Герою!",
"Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним!", - пишуть українці слова співчуття у коментарях.
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