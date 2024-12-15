На фронте погиб звезда фильма "Довбуш", актер Яков Ткаченко, защитнику было 45 лет.

О гибели украинского актера сообщил режиссер Олесь Санин и актер Евгений Черников.

"Знал Якова с 2016 года, видел его становление как искреннего патриота нашей страны! С первых дней он защищал нас в составе ТРО, а впоследствии присоединился к 3-й штурмовой», - сообщил Черников.

погиб звезда фильма "Довбуш" Яков Ткаченко,

Режиссер Олесь Санин также выразил соболезнования.

«Два дня назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!», – написал Санин.

Украинский актер Яков Ткаченко известен по ролям в фильмах Красный, Припутные, Цена правды, Бесславные крепостные, Довбуш. Одна из последних ролей актера в украинском сериале "Перевозница".

В Вооруженных силах актер воевал под Угледаром, защитник получил звание младшего сержанта, затем был главным сержантом взвода и и. командира взвода.

В феврале 2023 года Ткаченко был демобилизован, а уже в сентябре 2024 защитник вернулся на фронт.

"Боже.. Вечная светлая память Герою",

"О, Боже, какой талантливый актер! Вечная память Герою!",

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным!", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.

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