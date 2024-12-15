На фронте умер известный украинский актер театра и кино, появились подробности трагедии.

На фронте погиб звезда фильма "Довбуш", актер Яков Ткаченко, защитнику было 45 лет.

О гибели украинского актера сообщил режиссер Олесь Санин и актер Евгений Черников.

"Знал Якова с 2016 года, видел его становление как искреннего патриота нашей страны! С первых дней он защищал нас в составе ТРО, а впоследствии присоединился к 3-й штурмовой», - сообщил Черников.

Режиссер Олесь Санин также выразил соболезнования.

«Два дня назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!», – написал Санин.

Украинский актер Яков Ткаченко известен по ролям в фильмах Красный, Припутные, Цена правды, Бесславные крепостные, Довбуш. Одна из последних ролей актера в украинском сериале "Перевозница".

В Вооруженных силах актер воевал под Угледаром, защитник получил звание младшего сержанта, затем был главным сержантом взвода и и. командира взвода.

В феврале 2023 года Ткаченко был демобилизован, а уже в сентябре 2024 защитник вернулся на фронт.

"Боже.. Вечная светлая память Герою",

"О, Боже, какой талантливый актер! Вечная память Герою!",

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным!", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.

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