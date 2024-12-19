Експерт розповів про наслідки ракетного удару по Україні, який ворог здійснив 13 грудня та поділився прогнозом щодо майбутніх відключень світла.

Комбінований удар 13 грудня називають одним із найбільш масштабних по українській енергетиці за останній час.

Крилаті ракети та балістика атакували переважно західні регіони.

Про наслідки від постійних атак росіян розповів експерт сфери ЖКГ Олег Попенко.

За словами фахівця, влучання рф погіршили передавання електроенергії по всій Україні, також відомо про пошкодження мереж газопостачання та газосховищ, внаслідок чого, Україна не має змоги доставляти газ до об’єктів генерації, частина з яких від нього працює.

Попенко додав, що це ускладнює ситуацію не тільки з електроенергією, а й в цілому загрожує проходженню опалюваного сезону через те, що для його стабільності потрібен газ.

"Мороз, який триматиметься декілька днів та ракетні удари, у комплексі, загрожують нам величезними проблемами з проходженням опалювального сезону", – попередив Олег Попенко.

Експерт прогнозує, що 12 годин без світла - не межа.

"Час відключення електроенергії у деяких областях України може сягати до 16 та навіть 20 годин. Величезне питання: як людям виживати в таких умовах? Як бути мешканцям Кривого Рогу, де немає опалення у близько 70 тисяч людей вже два місяці?", – задається питанням Олег Попенко.

За словами Попенка, якщо вдарять сильні морози, то може статися катастрофа.

Джерело: ТСН.

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