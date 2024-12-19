Эксперт рассказал о последствиях ракетного удара по Украине, который враг нанес 13 декабря и поделился прогнозом по предстоящим отключениям света.

Комбинированный удар 13 декабря называют одним из самых масштабных по украинской энергетике за последнее время.

Крылатые ракеты и баллистика атаковали преимущественно западные регионы.

О последствиях постоянных атак россиян рассказал эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко.

По словам специалиста, попадания рф ухудшили передачу электроэнергии по всей Украине, также известно о повреждении сетей газоснабжения и газохранилищ, в результате чего Украина не имеет возможности доставлять газ к объектам генерации, часть из которых от него работает.

Попенко добавил, что это усложняет ситуацию не только с электроэнергией, но и в целом чревато прохождением отопительного сезона из-за того, что для его стабильности нужен газ.

"Мороз, который будет держаться несколько дней и ракетные удары, в комплексе угрожают нам огромными проблемами с прохождением отопительного сезона", – предупредил Олег Попенко.

Эксперт прогнозирует, что 12 часов без света – не предел.

"Время отключения электроэнергии в некоторых областях Украины может достигать 16 и даже 20 часов. Огромный вопрос: как людям выживать в таких условиях? Как быть жителям Кривого Рога, где нет отопления около 70 тысяч человек уже два месяца?", - задается вопросом Олег Попенко.

По словам Попенко, если ударят сильные морозы, может произойти катастрофа.

Источник: ТСН .

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