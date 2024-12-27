Так, може бути зупинка і запуск переговорного процесу, проте це "гра, де багато вхідних".
Про це повідомив очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
Чмут не виключає, що у 2025 році може бути "зупинка" війни і запуск переговорного процесу, але зараз Москва готова лише прийняти нашу поразку, а Україна не буде здаватися.
"Я вірю в те, що може бути зупинка і запуск переговорного процесу. Чому? Тому що є сильна позиція Америки, є виснаження України, є якесь бажання Росії. Але знову ж, умови для всіх різні", - заявив Чмут.
За словами волонтера, США може піти на зупинення війни "будь-якою ціною", проте українці не готові платити будь-яку ціну, тоді як рф може тягнути час.
"Тобто це така гра, де багато вхідних, кожна з яких впливає на кінцевий результат", – зауважив Чмут.
Чмут наголосив, що перед початком переговорів потрібно, щоб Україна мала якісь козирі.
Джерело: Українська правда.
До речі, раніше повідомлялося, що війна в Україні, ймовірно, триватиме й у 2025 році, але вона може розгортатися за різними сценаріями.
Військові експерти та аналітики вважають за можливе новий контрнаступ ЗСУ, а також політичні події, які можуть вплинути на війну в Україні.
Так, наприклад, журналісти та експерти "The Times" прогнозують, що ЗСУ зможуть розпочати новий масштабний контрнаступ у 2025 році з новою технікою, яку отримають від партнерів.
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