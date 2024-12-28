Вихідні, 28-29 грудня, в Україні пройдуть під впливом антициклону, що принесе спокійну та без опадів погоду.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, погода на вихідних буде стабільною, без суттєвих змін.

"Над українською діятиме антициклон, тому навіть вітер практично буде непомітний — лише легкий або помірний", - говорить вона

Прогноз на 28-29 грудня в Україніпередбачає температуру від 0 до +4 градусів в день. Вночі 28 грудня на сході та 29 грудня на заході країни стовпчики термометрів можуть опуститися до 0…-3 градусів.

У Києві останні вихідні року також будуть менш теплими, хмарними і маловітряними. Вночі температура очікується близько нуля, вдень — 0…+2 градуси.

Що стосується Нового року, 31 грудня в Україні буде зниження температури, особливо на півночі, включаючи столицю.

"На північному сході є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу", — повідомила Діденко.

Погода в Україні в січні 2025 року буде відзначатися більшою теплотою. Середня температура на сході країни 0...-3 градуси, а в південних та західних областях, зокрема на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях, може досягати 0...+2 градуси. Це на 1,5-2 градуси вище за норму. Оцінена кількість опадів у січні складі 32-79 мм, що знаходиться в межах норми.

За словами синоптиків, середня температура повітря в Україні становитиме зазвичай 0...-6 градусів у січні, а в Криму — від -1 до +4 градусів.

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