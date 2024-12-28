Выходные, 28-29 декабря, в Украине пройдут под влиянием антициклона, что принесет спокойную и без осадков погоду .

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, погода в выходные будет стабильной, без существенных изменений.

"Над украинским будет действовать антициклон, поэтому даже ветер практически будет незаметен - только легкий или умеренный", - говорит она

Прогноз на 28-29 декабря в Украине предполагает температуру от 0 до +4 градусов в день. Ночью 28 декабря на востоке и 29 декабря на западе страны столбики термометров могут опуститься до 0-3 градусов.

В Киеве последние выходные года также будут менее теплыми, облачными и маловетренными. Ночью температура ожидается около нуля, днем ​​– 0…+2 градуса.

Что касается Нового года, 31 декабря в Украине будет понижение температуры, особенно на севере, включая столицу.

"На северо-востоке есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега", - сообщила Диденко.

Погода в Украине в январе 2025 года будет отличаться большей теплотой. Средняя температура на востоке страны 0...-3 градуса, а в южных и западных областях, в частности в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях, может достигать 0...+2 градуса. Это на 1,5-2 градуса выше нормы. Оцененное количество осадков в январе составляет 32-79 мм, находящегося в пределах нормы.

По словам синоптиков, средняя температура воздуха в Украине будет обычно составлять 0...-6 градусов в январе, а в Крыму — от -1 до +4 градусов.

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