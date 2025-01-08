Він пояснив, що повністю втратив зірку на одне око, ніколи не служив в армії та вже виховує онуків.

У Полтавській області військовозобов'язаний відмовився від мобілізації, пояснивши це своїм віком і станом здоров'я.

Про це повідомляється ТСН із посиланням на офіційний вирок суду.

Чоловікові виповнилося 50 років, і він сказав, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, які заважають виконувати йому військові обов'язки.

Обставини справи

Згідно з матеріалами суду, у березні 2024 року медична комісія визнала чоловіка придатним до служби у Збройних силах України. Йому вручили повістку для проходження служби, однак він відмовився. Причиною своєї відмови чоловік назвав вік, стан здоров'я, а також інші обставини.

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що повністю втратив зір на одне око, ніколи не служив в армії та вже виховує онуків. Також чоловік знає, що через свій фізичний стан не може бути корисним для ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно.

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