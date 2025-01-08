В Полтавской области военнообязанный отказался от мобилизации , объяснив это своим возрастом и состоянием здоровья.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на официальный приговор суда.
Мужчине исполнилось 50 лет, и он сказал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые мешают выполнять ему военные обязанности.
Обстоятельства дела
Согласно материалам суда, в марте 2024 года медицинская комиссия признала мужчину годным к службе в Вооруженных силах Украины. Ему вручили повестку для прохождения службы, однако отказался. Причиной своего отказа мужчина назвал возраст, состояние здоровья, а также другие обстоятельства.
Он объяснил, что полностью потерял зрение на один глаз, никогда не служил в армии и уже воспитывает внуков. Также человек знает, что из-за своего физического состояния не может быть полезным для ВСУ.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Также Politeka писала о том, что на Закарпатье мужчины пытались скрыться из Украины на траурном кортеже.