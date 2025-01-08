Он объяснил, что полностью потерял звезду на глаз, никогда не служил в армии и уже воспитывает внуков.

В Полтавской области военнообязанный отказался от мобилизации , объяснив это своим возрастом и состоянием здоровья.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на официальный приговор суда.

Мужчине исполнилось 50 лет, и он сказал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые мешают выполнять ему военные обязанности.

Обстоятельства дела

Согласно материалам суда, в марте 2024 года медицинская комиссия признала мужчину годным к службе в Вооруженных силах Украины. Ему вручили повестку для прохождения службы, однако отказался. Причиной своего отказа мужчина назвал возраст, состояние здоровья, а также другие обстоятельства.

Он объяснил, что полностью потерял зрение на один глаз, никогда не служил в армии и уже воспитывает внуков. Также человек знает, что из-за своего физического состояния не может быть полезным для ВСУ.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Также Politeka писала о том, что на Закарпатье мужчины пытались скрыться из Украины на траурном кортеже.

Сначала переправщики придумали привезти двух молодых людей к границе под видом траурного кортежа, а потом, когда пограничники поняли неладное - хотели бежать.