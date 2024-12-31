Так, є велика ймовірність, що на Новий рік та у найближчі дні ворожа армія може спробувати завдавати ракетних ударів по Україні.

Такою думкою поділився експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Експерт наголосив, що окупанти полюбляють символізм та нагадав про ракетний обстріл на Різдво, 25 грудня.

"Ворог буде розраховувати, що у свята наші системи ППО розслаблені, морально втрачають пильність, бо за розрахунком росіян, спілкуються з сім'ями, святкові заходи. Але це формальна теорія росіян – насправді пильність є і буде… Свята на жаль, для нас будуть небезпечними", – вважає Тимочко.

Тимочко згадав заяву української розвідки про те, що росіяни накопичили близько 1500 тисяч ракет.

Джерело: Ми - Україна.

Раніше українцям розповіли, чи можливий обстріл на Новий рік і є реальна загроза удара"Орєшніком".

Ворог має ресурс для масованих атак по Україні із застосуванням ракет і дронів, тому не виключено черговий удар може статися в новорічну ніч.

Як вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після ракетного обстрілу України на Різдво у ворога залишилось запасів на дві масштабні атаки.

Також ворог накопичує і у нього є допомога від КНДР.

"Я думаю, що вони готуються одну (масштабну атаку - ред.) здійснити ближче до Нового року. Або навіть в новорічну ніч. І друга буде через 7-10 днів після Нового року", - ділиться думками Мусієнко.

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