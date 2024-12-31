Так, есть большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни вражеская армия может попытаться наносить ракетные удары по Украине.

Таким мнением поделился эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты любят символизм и напомнил о ракетных обстрелах на Рождество, 25 декабря.

"Враг будет рассчитывать, что по праздникам наши системы ПВО расслаблены, морально теряют бдительность, потому что по расчету россиян, общаются с семьями, праздничные мероприятия. Но это формальная теория россиян – на самом деле бдительность есть и будет… Праздники к сожалению, для нас будут опасными", – считает Тимочко.

Тимочко вспомнил заявление украинской разведки о том, что россияне накопили около 1500 тысяч ракет.

Источник: Мы – Украина.

Ранее украинцам рассказали, возможен ли обстрел на Новый год и есть ли реальная угроза удара "Орешником".

Враг имеет ресурс для массированных атак по Украине с применением ракет и дронов, поэтому не исключен очередной удар, который может произойти в новогоднюю ночь.

Как считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после ракетных обстрелов Украины на Рождество у врага осталось запасов на две масштабные атаки.

Также враг накапливает, и у него есть помощь от КНДР.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку – ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", - делится мнением Мусиенко.

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