Суд, врахувавши всі обставини справи, ухвалив рішення про покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін один рік.

У Тисменицькому районі Івано-Франківської області суд виніс вирок 41-річному чоловіку, який ухилився від мобілізації, мотивуючи свої дії потребою доглядати за похилими батьками.

Про це інформують у Судово-юридичній газеті.

Суд визнав його винним у навмисному ухиленні від проходження військової служби та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

За даними Судово-юридичної газети, обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Однак, чоловік не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пояснивши своє невиконання обов'язку потребою піклуватися про своїх старших батьків.

Суд, врахувавши всі обставини справи, ухвалив рішення про покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін один рік.

Також Politeka писала про те, що на Хмельниччині суд виніс вирок чоловікові, який займався стеженням за працівниками ТЦК у Полонській громаді та публікував інформацію про їхнє переміщення в групі Viber.

Обвинувачений активно брав участь у діяльності спільноти, яка поширювала дані про місця видачі повісток. За свою активність він швидко став адміністратором цієї групи. Після цього чоловік почав систематично публікувати інформацію про переміщення представників ТЦК.

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