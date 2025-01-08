Потерпілий підтвердив, що моральна та матеріальна шкода була відшкодована в повному обсязі, і попросив суд не позбавляти нападника волі.

У Львові біля одного зі ставків конфлікт між двома чоловіками закінчився бійкою через риболовлю.

Про інцидент йдеться у вироку суду, оприлюдненому на порталі відкритих даних Опендатабот.

Причиною суперечки стало те, що один із них ловив рибу в забороненій зоні.

Обставини справи

Згідно з матеріалами суду, у вересні один із чоловіків напав на рибалку, завдавши йому кілька ударів ліхтарем по голові та тулубу. Потерпілий отримав черепно-мозкову травму та забої головного мозку.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, висловив щире каяття, вибачився перед потерпілим і просив суд не застосувати суворе покарання.

Потерпілий підтвердив, що моральна та матеріальна шкода була відшкодована в повному обсязі, і попросив суд не позбавляти нападника волі.

Рішення суду

Суд, розглянувши всі обставини, визнав чоловіка винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Покарання було визначено як п'ять років позбавлення волі.

Втім, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, обвивинуваного звільнили від виконання основного покарання. Йому призначено випробувальний строк тривалістю два роки за умови, що він не вчинить нових правопорушень.

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