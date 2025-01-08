Потерпевший подтвердил, что моральный и материальный ущерб был возмещен в полном объеме, и попросил суд не лишать нападающего воли.

Во Львове у одного из прудов конфликт между двумя мужчинами закончился дракой из-за рыбалки.

Об инциденте говорится в приговоре суда, обнародованном на портале открытых данных " Опендатабот" .

Причиной спора стало то, что один из них ловил рыбу в запретной зоне.

Обстоятельства дела

Согласно материалам суда, в сентябре один из мужчин напал на рыбалку, нанеся ему несколько ударов фонарем по голове и туловищу. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, выразил искреннее раскаяние, принес извинения потерпевшему и просил суд не применить суровое наказание.

Потерпевший подтвердил, что моральный и материальный ущерб был возмещен в полном объеме, и попросил суд не лишать нападающего воли.

Решение суда

Суд, рассмотрев все обстоятельства, признал мужчину виновным в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. Наказание было определено как пять лет лишения свободы.

Впрочем, на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемого освободили от исполнения основного наказания. Ему назначен испытательный срок продолжительностью два года при условии, что он не совершит новых правонарушений.

Также Politeka писала о том, что в Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который занимался слежкой за работниками ТЦК в Полонской общине и публиковал информацию об их перемещении в группе Viber.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.